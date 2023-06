Heftiger Betrug: Mann wohnt kostenlos zwei Jahre in Hotel

Roseate House New Delhi

Nicht so für Ankush Dutta: Er verweilte fast zwei Jahre im Hotel und zahlte dafür keinen Rappen.

Die Zimmerpreise für eine Nacht im Roseate Hotel in Neu-Delhi starten bei rund 100 Franken.

Im Mai 2019 checkte Ankush Dutta im Fünf-Sterne-Hotel Roseate in Neu-Delhi ein. Zwei Jahre später verliess er das Hotel wieder, ohne auch nur einen Rappen bezahlt zu haben. Nun kam ihm das Hotel aber doch noch auf die Schliche und hat ein Verfahren eingeleitet.

Der Betrug flog im Zuge einer Überprüfung der Geschäftsunterlagen des Hotels auf. Ankush Dutta soll zusammen mit Angestellten des Hotels systematisch seine Kontoeinträge gefälscht haben, um ausstehende Beträge vor der Hotelleitung zu verbergen. Insgesamt soll er das Hotel so um über 60’000 Franken betrogen haben.

Betrug, Fälschung, Verschwörung und mehr

Ankush Dutta checkte am 30. Mai 2019 im Roseate Hotel ein. Ursprünglich buchte er das Hotelzimmer nur für eine Nacht, verlängerte seinen Aufenthalt aber immer wieder. Die dabei entstandenen Rechnungen soll er mithilfe von Angestellten gefälscht und vertuscht haben. «Die Mitarbeiter des Hotels sollen eine grosse Anzahl von Einträgen im Konto des besagten Gastes gelöscht, hinzugefügt und verfälscht haben», lauten die Anschuldigungen des Hotels. So lief er 603 Tage später – am 22. Januar 2021 – aus dem Hotel, ohne auch nur einen Rappen bezahlt zu haben, zumindest nicht offiziell.