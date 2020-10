Pratteln BL : Mann wollte 8-jähriges Mädchen in Auto zerren

Am Dienstagabend fand auf der Wartenbergstrasse in Pratteln BL ein mutmasslicher Versuch einer Kindsentführung statt. Die Polizei sucht Zeugen.

Erst als eine Drittperson auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der Mann in Richtung Muttenzerstrasse.

Zum Entführungsversuch kam es an der Wartenbergstrasse.

Am Dienstagabend, 20. Oktober, kam es zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr auf der Wartenbergstrasse in Pratteln BL zu einem mutmasslichen Versuch einer Kindsentführung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war das 8-jährige Mädchen auf der Wartenbergstrasse unterwegs, als sich ein kleiner grauer Personenwagen ihr näherte.

Als das Fahrzeug auf gleicher Höhe war, stieg eine unbekannte männliche Person aus dem Fahrzeug aus und versuchte das Kind am Arm zu packen. Das Opfer konnte allerdings flüchten. Anschliessend rannte der mutmassliche Täter dem Mädchen in Richtung Gempenstrasse hinterher. Erst als eine unbekannte Drittperson auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der mutmassliche Entführer zu Fuss in Richtung Muttenzerstrasse.