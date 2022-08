Siders VS: Mann wollte «ein Maximum an leicht bekleideten Frauen» töten 

Ein Mann afghanischer Herkunft sass in der geschlossenen Erziehungsanstalt in Pramont wegen versuchten Mordes.

Ein junger Afghane wurde am Montag vom Bezirksgericht verurteilt, nachdem er den Mord an einem Wachmann in der geschlossenen Erziehungsanstalt Pramont geplant (aber nicht ausgeführt) hatte. Er war im Jahr 2020 wegen versuchten Mordes von der Staatsanwaltschaft zu einer vierjährigen Haftstrafe in Pramont verurteilt worden. Nun verlängert sich seine Strafe, wie «Le Nouvelliste» berichtet.