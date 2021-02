Die Polizei hielt ihn an, die Katzen wurden ihm abgenommen.

Am Wiener Hauptbahnhof wurde ein Slowake in der Nacht auf Samstag von der Polizei angehalten. In einer offenen Schachtel trug er sechs Britisch-Kurzhaar-Kätzchen mit sich. Diese Zuchtkatzen werden ab 900 Euro und aufwärts verkauft. Der Mann war mit dem Zug von der Slowakei nach Wien gereist, mit dem Ziel nach Zürich weiterzufahren.