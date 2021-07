Nürnberg (D) : Mann wollte seine Ehefrau mit einer vergifteten Zimtschnecke töten

Um mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können wollte ein 39 Jahre alter Mann seine getrennt lebende Ehefrau «ausser Gefecht setzen». Sie wie auch ihre Mutter starben beinahe. Nun wurde der 39-Jährige verurteilt.

Das Oberlandesgericht Nürnberg verurteilte den Mann wegen versuchten Mordes an seiner Exfrau zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Wegen versuchten Mordes mit einer vergifteten Zimtschnecke an seiner von ihm getrennten Ehefrau ist ein 39 Jahre alter Mann zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sah in dem Fall einen klaren Mordversuch, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Demnach rettete die Frau nur, dass sie das Gebäck nur zur Hälfte ass. Hätte sie die Zimtschnecke ganz gegessen, wäre sie wohl gestorben. Der Mann hatte das Gebäck laut BR24 mit einem starken Schlafmittel versetzt. Die Frau erlitt Lähmungserscheinungen und konnte nicht mehr sprechen. Im Spital wurde zunächst ein Schlaganfall vermutet.