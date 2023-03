St. Gallen: Mann versuchte 20’000 Euro zu schmuggeln

Im April 2021 reiste ein heute 49-Jähriger von Österreich über den Grenzübergang Rheineck SG in die Schweiz ein. Dabei wurde er von der Zollverwaltung kontrolliert. Bei der Kontrolle gab er gegenüber den Beamten an, kein Bargeld dabei zu haben. Die Zollverwaltung fand allerdings in einem Portemonnaie in der Hosentasche des 49-Jährigen 1500 Euro. Weiter stellten sie in einem Fach unter der Mittelkonsole seines Fahrzeugs vier in einer Plastiktüte verpackte Geldbündel mit 18’650 Euro fest.