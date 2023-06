Felben-Wellhausen: Wegen Wespennest – Explosion in Cheminée

Gegen 21.45 Uhr am Mittwochabend wollte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Poststrasse in Felben-Wellhausen TG ein Wespennest im Cheminée bekämpfen. «Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei sprühte der Mann einen Wespen-Abwehrspray in das Cheminée und entzündete das Gas mit einem Feuerzeug», schreibt die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung. Dabei kam es zu einer heftigen Explosion, wobei das Cheminée teils in Stücke gerissen wurde.