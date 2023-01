Rheinfelden AG: Mann würgt Frau (42) auf der Strasse – Polizei leitet Fahndung ein

Eine 42-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen auf der Höhe Habich-Dietschy-Strasse in Rheinfelden AG von einem unbekannten Mann festgehalten und gewürgt. Anwohnende sind ihr zur Hilfe geeilt.

Eine 42-jährige Frau befand sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Samstag gegen 5.45 Uhr zu Fuss auf dem Weg vom Bahnhof in Rheinfelden in Richtung Altstadt. Auf der Höhe Habich-Dietschy-Strasse sei sie durch einen unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser hielt das Opfer fest und würgte es. Das Opfer wehrte sich verbal und körperlich, teilt die Polizei weiter mit. Anwohnende seien zur Hilfe geeilt. Die Frau wurde beim Angriff leicht verletzt.