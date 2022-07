Kriminalgericht Luzern: Mann würgt seine Ehefrau, Gericht verurteilt ihn zu 15 Monaten bedingt 

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen 30-jährigen Mann aus dem Kanton Luzern wegen Gefährdung des Lebens verurteilt, nachdem es im Jahr 2019 in der Wohnung eines Ehepaars in Luzern in Anwesenheit der gemeinsamen Tochter zu einem Streit kam. Zuerst wurde dieser verbal ausgetragen. Danach folgte eine tätliche Auseinandersetzung: Dabei fiel die Ehefrau zu Boden und der Beschuldigte drehte seine Ehefrau, die am Boden lag, auf den Rücken und würgte sie rund zehn Sekunden, sodass sie nicht mehr atmen konnte. Doch damit nicht genug: Der Mann drückte der Frau während des Würgens auch die Venen am Hals zu. Dadurch bestand für das Opfer die Gefahr eines Hirntodes und sie war in unmittelbarer Lebensgefahr.