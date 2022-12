Dominikaner würgte Kollegin und wollte sie vergewaltigen – 7 Jahre Landesverweis

Ein 39-jähriger Hilfsarbeiter aus der Dominikanischen Republik hat im Juli 2021 in der Wohnung einer Kollegin in Zürich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Gewaltexzess verübt. Er nahm die Frau in den Würgegriff und schlug sie mit einem 500 Gramm schweren Glas-Aschenbecher wiederholt auf den Kopf. Als er die wehrlose Frau vergewaltigen wollte, erschien die Polizei, welche von einer Nachbarin wegen der Hilferufe alarmiert wurde. Der Grund für die Attacke: Die Frau soll sich laut Anklage mit einem Kollegen über ihn lustig gemacht haben.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Montag sagte der Dominikaner: «Ich habe keine Erinnerung mehr an den Vorfall.» Er sei «sturzbetrunken» gewesen und habe zusätzlich Kokain genommen. Er ist grundsätzlich geständig. Es tue ihm leid, sie sei immer eine gute Kollegin gewesen und sie hätten nie Streit gehabt. Der Mann ist als 14-Jähriger in die Schweiz gekommen und hat einen Schuldenberg von über einer halben Million Franken. Er habe verschuldete Firmen übernommen und sei auf den Schulden sitzen geblieben, begründete er das finanzielle Desaster.