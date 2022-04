Strafgericht BS – Mann würgte und schlug mit WC-Deckel auf Frau ein – 9 Jahre Haft gefordert

1 / 4 Nachdem sein Opfer das Bewusstsein verloren hatte, deponierte der Beschuldigte es in eine Garageneinfahrt in Muttenz. © Photo Dominik Plüss Dominik Plüss Eine Zeugin informierte dann die Polizei. © Photo Dominik Plüss Dominik Plüss Am Montag musste sich der Mann dafür verantworten, dass er seine Partnerin geschlagen haben soll. JSD Basel-Stadt

Darum gehts Am Montag wurde am Strafgericht Basel-Stadt ein Fall von häuslicher Gewalt verhandelt. Eine Mann soll seine Partnerin geschlagen und gewürgt haben. Er gab zu, dass er seine Freundin verprügelt habe.

Ein Gutachter bestätigte, dass die Frau mehrfach gewürgt wurde.

Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren und einen Landesverweis für den ausländischen Staatsbürger.

Ja, er habe seine damalige Freundin im Streit geschlagen. Das gab der Beschuldigte am Montagmorgen vor den fünf Richterinnen und Richtern des Strafgerichts Basel-Stadt sofort zu. Mit Fussfesseln wurde er in den Gerichtssaal gebracht und antwortete fortan kleinlaut und auffallend leise auf die Fragen der Gerichtspräsidentin. Die weiteren Delikte, die ihm vorgeworfen wurden, wies er dann alle vehement von sich.

Zwei Fälle standen am Montag im Mittelpunkt der Verhandlung. Im Mai 2021 soll er sein Opfer derart verprügelt haben, dass es vom Balkon sprang, um sich vor seinem Angreifer zu retten, so die Anklage. Zwei Monate später, im Juli, habe er in einem Hotelzimmer mit einem WC-Deckel und anderen Gegenständen auf die Frau eingeprügelt. Als sie dann das Bewusstsein verloren habe, platzierte er sie auf offener Strasse vor einer Garageneinfahrt. Damals dachte er, sie wäre tot, so die Staatsanwaltschaft.

Eine zentrale Frage, die sich dem Gericht am Montag stellte, war, ob er die Frau auch gewürgt hatte und somit den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung erfüllte. Der Beschuldigte flüchtete sich dazu in Ausreden. Seine Partnerin habe ihn beim Sex darum gebeten, dass er sie würge, sagte er der Fünferkammer.

Von dem Abend im Hotelzimmer wisse er gar nichts mehr, insistierte der heute 42-Jährige und verwies auf seinen Alkohol- und Heroinkonsum in besagten Stunden.

Die Frau wirkte im Gerichtssaal gestresst und verängstigt. Immer wieder antwortete sie, dass sie eine Erinnerungslücke habe und nicht an Vorgefallenes denken möchte. «Ich will alles vergessen, was passiert ist», sagte sie in ihrem Schlusswort.

In einer ersten Befragung hat die Frau gar geleugnet, dass ihr Partner in der Wohnung gewesen sei, als sie vom Balkon gesprungen sei. Am Montag sagte sie jedoch dazu: «Wir hatten Streit gehabt. Er hat versucht mich zu töten, mich fest geschlagen.» Im Hotel habe er erst mit dem WC-Deckel, dann mit einem hölzernen Kleiderbügel auf sie eingeprügelt. Überall sei Blut gewesen.

«Nur Zufall, dass Frau überlebte»

Eine zentrale Rolle spielte am Prozess-Nachmittag ein medizinischer Sachverständiger, der Auskunft über den Zustand des Opfers nach den Gewalt-Attacken gab. Unter anderem wiesen Verletzungen an den Halsweichteilen und kleine Blutaustritte in den Augen und am Trommelfell der Frau darauf hin, dass sie gewürgt wurde, so der Gutachter der Rechtsmedizin. Die Würg-Attacken seien lebensgefährlich gewesen. «Bei Drosseln oder Würgen besteht ab dem Zeitraum, in dem die Blutstauung passiert, unmittelbare Lebensgefahr. Es liegt dann nicht mehr in der Hand des Täters, was passiert», erklärte der Gutachter.

Dass die Frau überlebt habe, sei dem Glück und Zufall zu verdanken, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. «Wer ein Opfer so misshandelt, kann nicht ernsthaft sagen, dass er nicht wusste, dass sie sterben könnte. Im Moment des Handelns – während Stunden – nahm er ihren Tod in Kauf», so die Staatsanwältin. Die Taten des Beschuldigten seien skrupellos und menschenverachtend. Für den ungarischen Staatsbürger forderte sie neuneinhalb Jahre Freiheitsstrafe und einen Landesverweis für 15 Jahre.

Beschuldigter soll Opfer 17’000 Franken zahlen

Die Opfervertretung kritisierte die Befragung ihrer traumatisierten Mandantin am Prozess. Nie werde die Frau vergessen können, was sie erlebt habe. «Sie war verliebt in den Beschuldigten und schaffte es nicht, sich zu trennen. Sie wünschte sich Nähe, war abhängig von ihm. Und das nutzte er rücksichtslos aus.» Sie forderte eine Genugtuungssumme von 17’000 Franken zusätzlich Zins.

Sein Mandant sei kein Monster und habe die Frau nie absichtlich verletzen oder töten wollen, plädierte der Verteidiger. Die Frau leide an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie würde Vergangenes so umbauen, dass es für sie passt, und somit ihre eigene Wahrheit konstruieren.