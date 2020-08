Basel

Mann zahlt Hungrigem das Essen und wird von ihm mit Stichwaffe verletzt

Ein 36-Jähriger wurde am Sonntagmorgen Opfer eines bewaffneten Angriffs. Zuvor hatte er dem mutmasslichen Täter auf dessen Bitte einen Imbiss spendiert.

In Basel wurde ein 36-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit einer Stichwaffe verletzt.

Das 36-Jährige Opfer wurde vom mutmasslichen Täter am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Steinentorstrasse in Basel angesprochen. Er habe Hunger aber kein Geld, soll der Mann gesagt haben. Der 36-Jährige spendierte ihm daraufhin einen Imbiss, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt heisst. Danach habe er sich auf seinem Velo auf den Heimweg machen wollen.