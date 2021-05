Neuseeland - Mann zeichnet aus Protest Penisse um Schlaglöcher

Aus Protest gegen die Schlaglöcher in Auckland hat ein Neuseeländer damit begonnen, Penisse rund um die beschädigten Strassenabschnitte zu zeichnen.

Damit will er auf die vielen Schlaglöcher in Auckland aufmerksam machen.

Das ist auch eine Möglichkeit, die Gemeindeverwaltung auf Probleme bei der örtlichen Infrastruktur aufmerksam zu machen: Ein Mann in Neuseeland hat damit begonnen, Penisse um Schlaglöcher auf den Strassen Aucklands zu zeichnen. Er will damit ein Zeichen setzen. «Ich habe es satt, die Stadtverwaltung anzurufen. Also bin ich rausgegangen und habe auf künstlerisch höchst anspruchsvolle Weise Penisse gemalt.»