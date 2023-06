Ermordet und geschändet: Mia-Mörder aus Dänemark vor Gericht

Bevor es zu der grausamen Tat kam, genoss Mia Skadhauge Stevn eine Nacht wie wahrscheinlich viele junge Frauen in diesem Alter: Sie ging in mehrere Clubs, um zu feiern. Erst am frühen Morgen gegen sechs Uhr wollte sie sich offenbar auf den Heimweg machen, wartete an einer Strasse auf ein Taxi. Dann stieg sie in einen schwarzen VW Golf – das belegen Aufnahmen einer Überwachungskamera. Was sich anschliessend ereignete, ist ein Albtraum unglaublichen Ausmasses.