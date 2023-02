Dietikon ZH: Mann zerstört Scheibe von Take -away – «Der hatte wohl extrem Hunger»

Da schien jemand sehr «hangry» zu sein: Ein News-Scout sass am Sonntag mit Freunden in einem Café in Dietikon ZH, als er Zeuge eines Randalen-Akts wurde. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite demolierte ein Mann die Glasfront des Pizza Take-aways des Restaurants Tomate – das Lokal war an diesem Tag geschlossen.