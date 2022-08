St. Gallen: Mann zieht bei Streit Waffe aus Hosensack und richtet sie auf Security

Am frühen Sonntagmorgen kam es in St. Gallen nach dem Stadtfest zu unschönen Szenen. Ein virales Video zeigt, wie ein Mann bei einem Streit vor dem Club Trischli eine Schusswaffe hervorholt.

Am Sonntagmorgen kam es vor dem Nachtclub Trischli in St. Gallen zu unschönen Szenen. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Sonntagmorgen eskalierte ein Streit zwischen drei Männern und den Sicherheitsleuten eines Nachtclubs.

Einer der drei Männer holte eine Schusswaffe aus der Hosentasche und richtete diese auf die Security.

Mithilfe von Pfefferspray konnten die Sicherheitsleute die drei Männer zurückdrängen.

Die Polizei rapportiert nun eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz an die Staatsanwaltschaft.

Am Samstagabend, nach dem Ende des St. Galler Fests, feierten viele Besucher noch weiter bis in den Morgen. Nachdem das St. Galler Fest laut Stadtpolizei grösstenteils ruhig abgelaufen war, kam es am Sonntagmorgen zu unschönen Szenen vor dem Nachtclub Trischli an der Brühlgasse.

Ein Video eines News-Scouts zeigt Bilder der Überwachungskamera des Clubs, welche den Ausseneingang beim Trischli filmt. Im Video ist zu erkennen, wie drei Männer mit den Sicherheitsleuten des Nachtclubs sprechen. Worüber ist unklar.

Schusswaffe in der Hosentasche

Zu sehen ist, wie einer der Security einem der Männer ins Gesicht schlägt und darauf die Situation eskaliert: Der Mann bewirft einen Security-Mitarbeiter mit einem Getränk, das er in der Hand hält, und macht einige Schritte zurück. Er greift in seine Hosentasche und holt eine Schusswaffe heraus, die er zuerst lädt und dann auf die Sicherheitsleute richtet.

Der News-Scout war vor Ort, weil er sich gerade auf dem Nachhauseweg befand. «Die Männer wollten in den Club rein und wurden nicht reingelassen, daraufhin eskalierte die Situation nach einem aggressiven Gespräch», sagt der News-Scout. Er selbst habe keine Angst gehabt, weil die Männer aus St. Gallen seien und er wisse, wer sie sind. «Die Waffe kam nicht zum Einsatz, aber der Mann hat sie geladen und gezielt», so der News-Scout.

Vorgeschichte unklar

Andere Passanten machten erschrocken einen Umweg, um den Szenen vom Mann mit der Schusswaffe in der Hand zu entgehen. Die Polizei sei während des ganzen Vorfalls nicht vor Ort gewesen. Der News-Scout habe das Video erhalten, weil es «in St. Gallen die Runde macht».

Nach kurzem Schrecken können die Sicherheitsleute die drei Männer mithilfe von Pfefferspray zurückdrängen. Anschliessend werden sie von einem weiteren Mann mit Gläsern beworfen. Danach sieht man, wie sich die Situation etwas beruhigt. Was im Vorfeld der Eskalation geschehen ist, ist derzeit noch unklar. Der Nachtclub war für ein Statement am Dienstag nicht erreichbar.

Stadtpolizei hat Kenntnis

Die Stadtpolizei St. Gallen kennt das Video. «Wir wissen, dass eine Faustfeuerwaffe bei dem Vorfall im Spiel war und sind deswegen aktiv geworden», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Die Polizei wird grundsätzlich nur dann, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt, ohne Anzeige von sich aus aktiv. Wegen des Vorfalls vom Sonntagmorgen ist bei der Polizei aber bisher noch keine Anzeige eingegangen.

Eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz ist jedoch ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heisst, die Polizei wird von sich aus aktiv. «Nach unserem jetzigen Wissensstand gab es keine Verletzten. Es liegt jedoch eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz vor, weswegen die Stadtpolizei Anzeige gegen Unbekannt erstatten wird», so Kohler.

Faustfeuerwaffe im Ausgang eine Ausnahme

Daniel Weder, Vorstandsmitglied von Nacht Gallen ist überrascht. «Man hat tendenziell ab und zu solche Fälle, in denen man jemandem ein Messer oder so was abnimmt, aber eine Faustfeuerwaffe ist schon eher speziell», sagt Weder.

Manchmal komme es auch vor, dass jemand irgendwo im Hosensack oder in der Tasche unbewusst noch ein Sackmesser habe. «Bei mir kommt dann eine Meldung über den Entzug einer Waffe, aber dabei handelt es sich dann einfach um ein Versehen, was nicht unterschieden wird», so Weder.

Grundsätzlich denke er aber nicht, dass sich die Anzahl der Waffen im Ausgang verändert hat. «Die Leute wissen, dass sie vor dem Eingang kontrolliert werden und einige lassen vielleicht deshalb ihre Waffen draussen. Aber was will man mit einer Faustfeuerwaffe in einem Club?», fragt sich Weder.