Laserpointer-Prozess: Mehrheitlich Freisprüche für 35-jährigen Deutschen

Luftraum war gesperrt

Laser in Tasche der Ex gefunden

Dass der Laserpointer verboten war, habe er nicht gewusst. Dieser habe sich immer in der Tasche seiner ehemaligen Freundin befunden, die er noch bei sich hatte. «Der Beschuldigte handelte nicht grob fahrlässig», so der Verteidiger. Aufgrund des Lockdowns ist er sozial isoliert gewesen. «Die psychische Belastung war sehr gross.» Dies sei keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. «Die Tat war ein Ausrutscher», so der Verteidiger.

Staatsanwaltschaft nahm nicht an Verhandlung teil

Kein Landesverweis

Gedankenlos gehandelt

Der Versuch der Körperverletzung könne nicht angebracht werden, «da Sie gedankenlos gehandelt haben», so die Richterin in der Urteilsbegründung. Die versuchte Störung des öffentlichen Verkehrs sowie die versuchte Störung des Militärdienstes kann ebenfalls nicht bestraft werden, da der Mann nicht bewusst handelte.

Doch er habe in Kauf genommen, dass der Laserpointer in seinem Besitz strafbar sei. «Es war Ihnen bewusst, dass er in der Laptop-Tasche war», so die Richterin. Das Verschulden wurde als leicht eingeschätzt. «Im Verfahren haben Sie Einsicht und Reue gezeigt. Dementsprechend ist die Strafe bedingt», sagt die Richterin. Auf einen Landesverweis wurde verzichtet, da es sich nicht um eine Katalogstrafe handelte. Gegen das Urteil kann Einspruch erhoben werden.