China : Mann zündet Ex-Frau während Livestream an – jetzt wurde er hingerichtet

Das Opfer war laut CNN eine Bäuerin und Livestreamerin in einer autonomen tibetischen Präfektur in der südwestlichen Provinz Sichuan. Sie hatte unter dem Nickname Lamu mehr als 885’000 Follower auf Douyin – der chinesischen Version von Tiktok – und postete regelmässig Videos von ihrem täglichen Leben bei der Nahrungssuche in den Bergen, beim Kochen und beim Playback-Singen zu Liedern in traditioneller tibetischer Kleidung.



Am Tag des tödlichen Anschlags streamte sie ein Video, als ihr Ex-Mann in die Wohnung eindrang, sie mit Benzin übergoss und in Brand setzte. Das Gericht befand, dass sein Verbrechen «extrem grausam» war und «eine harte Strafe verdient», berichtet CCTV.