Vor Publikum

Mann zündet sich vor laufender Kamera seinen Schritt an

Ein koreanischer Youtuber ist um eine unangenehme Erfahrung reicher: Weil er eine Wette verlor, setzte er sich während eines Livestreams sein Gemächt in Brand. Der junge Gamer erlitt dabei eine mittelschwere Verbrennung.

Dieser Tag wird Shin Tae-il wohl noch länger schmerzhaft in Erinnerung bleiben. Unter dem Pseudonym Angry Korean Gamer spielt der Youtuber regelmässig vor einem Livepublikum Games. Anfang August übertrug er eine Session mit dem Game «Fall Guys» . Im Spiel gewinnt derjenige, der als Letzter von 60 Spielern noch steht.

Durchtränkte Hose

Voller Tatendrang zog sich der Gamer das Shirt aus. Fortan stand er noch in kurzen Hosen vor der Kamera. Dann hantierte er mit einer kleinen Flasche Feuerzeugbenzin und schüttete sich die Flüssigkeit ins Gemächt. Etwas zögernd macht er einen Schritt zurück und entfachte mit dem Feuerzeug die durchtränkte Hose. Das Spektakel, bei dem Shin Tae-il mit flammendem Intimbereich auf und ab hüpfte, dauerte rund vier Sekunden lang. Das war zu kurz, um die Wette vollends zu begleichen.

Geschockte Zuschauer

Also nahm der Youtuber einen zweiten Anlauf. Er schüttete dabei noch etwas grosszügiger Feuerzeugbenzin auf die Hose und zündete diese dann wiederum an. Die Flammen waren nun deutlich grösser als beim ersten Versuch. Das musste auch der Youtuber schmerzhaft feststellen. Er hüpfte, das Gesicht vor Schmerz verzogen, aus dem Bild und riss sich dabei die Hosen herunter. In Unterwäsche rollte er sich im Anschluss auf dem Boden und wimmerte leise.