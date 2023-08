Bezirksgericht Zürich: Mann zwang Freundin (19) Urin zu trinken – nun kassiert er Landesverweis

Urin trinken sei sexuell motiviert gewesen

Der Vater eines achtjährigen Sohnes aus einer früheren Verbindung lebt seit knapp zehn Jahren in der Schweiz. Er ist in Deutschland aus einem südamerikanischen Land adoptiert worden und hat dort vergeblich nach seinen leiblichen Eltern gesucht, wie er am Prozess sagte. Der Bauarbeiter ist in Deutschland und der Schweiz mehrfach wegen Körperverletzung, Drogendelikten und Tätlichkeiten vorbestraft. Laut psychiatrischem Gutachten braucht er wegen seiner, zur Tatzeit unbehandelten, Schizophrenie und dem Alkoholmissbrauch eine Therapie: «Ich wäre dazu breit», sagte er. Er befindet sich seit seiner Verhaftung im April 2022 im Gefängnis.