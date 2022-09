Bezirksgericht Zürich : Mann zwingt Frau zu Prostitution und muss 6,5 Jahre ins Gefängnis

Die Langstrasse in Zürich am Tag.

Ein 37-jähriger Rumäne soll eine mittellose Frau, die sich in ihn verliebt hatte, in Zürich auf den Strich geschickt haben.

Ein heute 37-jähriger Rumäne hat im Sommer 2016 eine mittellose Landsfrau mit Versprechungen auf einen Job und mit dem Vorgaukeln einer Heirat angeworben und sie dann auf den Strich geschickt. Die damals 23-jährige Frau verliebte sich in ihn. Zuerst schaffte sie in Bremen in Deutschland an, wo der Mann als Zuhälter tätig war. Im Mai/Juni 2018 arbeitete sie in Zürich im Langstrassenquartier und im Niederdorf. Auch hier musste sie die täglichen Einnahmen zum grössten Teil dem Mann abgeben. Der Fall flog auf, als die Frau den Zuhälter bei der Stadtpolizei Zürich anzeigte. Er wurde im Juli 2018 verhaftet.