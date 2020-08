Unia kritisiert Manor hat in drei Jahren rund 1000 Stellen abgebaut

Der Warenhauskonzern hat in den letzten Jahren immer wieder Stellenabbau angekündigt. Die Unia kritisiert das Vorgehen: Statt Stellen abzubauen, sollten Angestellte Weiterbildungen erhalten.

Der Warenhauskonzern will sein Onlineangebot ausbauen und passt dafür die Organisationsstruktur an.

Erneuter Stellenabbau bei Manor: Die Warenhauskette passt ihre Organisationsstruktur an und streicht 385 Jobs in den Warenhäusern und 91 Stellen am Hauptsitz in Basel, wie der Warenhauskonzern am Montag mitteilte. Ziel sei der Ausbau des Onlineangebots.