Shop-in-Shop-Filialen : Manor und Fnac Suisse spannen in der Westschweiz zusammen

Die französische Warenhauskette Fnac bezieht die Warenhäuser des Schweizer Detailhändlers Manor. Vorerst spanen die Händler in der Westschweiz zusammen, in der Deutschschweiz könnte Fnac aber auch bald kommen.

Die Warenhauskette Manor spannt in der Westschweiz mit dem Schweizer Ableger der französischen Handelsgruppe Fnac Darty zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft will Fnac Suisse in verschiedenen Manor-Warenhäusern Shop-in-Shop-Filialen eröffnen, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.