Mansa Musa: Reichster Mensch aller Zeiten ruinierte eine Wirtschaft

Darum gehts Mansa Musa soll der reichste Mensch gewesen sein, der je gelebt hat – er besass fast die Hälfte des Goldes der Alten Welt.

Auf seiner Pilgerfahrt nach Mekka hielt er sich drei Monate in Ägypten auf, wo er Unsummen an Gold ausgab und vieles davon der dortigen Bevölkerung schenkte.

Dadurch fiel der Goldpreis in den Keller, was die ägyptische Wirtschaft in den Ruin trieb.

Tesla-Boss und SpaceX-Gründer Elon Musk ist mit einem geschätzten Vermögen von rund 221 Milliarden Dollar der zurzeit reichste Mensch der Welt. Aber er ist keineswegs der reichste aller Zeiten. Dieser Titel wird von vielen Historikern Mansa Musa zugeschrieben, einem westafrikanischen Herrscher aus dem 14. Jahrhundert.



«Zeitgenössische Berichte über Musas Reichtum sind so atemberaubend, dass es fast unmöglich ist, zu bestimmen, wie reich und mächtig er wirklich war», sagt Rudolph Butch Ware, ausserordentlicher Professor für Geschichte an der University of California, gegenüber BBC.

1312 kam er an die Macht

2012 schätzte die US-Website Celebrity Net Worth sein Vermögen auf heute umgerechnet 400 Milliarden Dollar – aber Historiker sind sich einig, dass sein Reichtum unmöglich auf eine Zahl festzulegen ist.



Mansa Musa wurde 1280 in eine Herrscherfamilie hineingeboren. Sein Bruder, Mansa Abu-Bakr, regierte das Reich bis 1312. Dann dankte er ab, um auf eine Expedition zu gehen. Laut dem syrischen Historiker Shibab al-Umari aus dem 14. Jahrhundert war Abu-Bakr besessen vom Atlantischen Ozean und dem, was dahinter lag. Er soll sich mit einer Flotte von 2000 Schiffen und Tausenden von Männern, Frauen und Sklaven auf eine Expedition begeben haben. Sie segelten los und kehrten nie zurück.

Manche, wie der verstorbene amerikanische Historiker Ivan Van Sertima, meinen, sie hätten Südamerika erreicht. Doch dafür gibt es keine Beweise. Auf jeden Fall erbte Mansa Musa das Königreich. Unter seiner Herrschaft wuchs das Königreich Mali erheblich. Er annektierte 24 Städte, darunter Timbuktu.

Die extravaganteste Pilgerfahrt aller Zeiten

Das Königreich erstreckte sich über eine Länge von rund 3200 Kilometern vom Atlantik bis zum heutigen Niger und umfasste Teile der heutigen Länder Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea und der Elfenbeinküste. Eine so grosse Landmasse brachte schier unermessliche Ressourcen wie Gold und Salz mit sich.



Während der Herrschaft von Mansa Musa verfügte das Reich von Mali nach Angaben des Britischen Museums über fast die Hälfte des Goldes der Alten Welt. Und alles davon gehörte dem König. Eines Tages entschied sich der König dazu, eine Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen, die als die extravaganteste Pilgerfahrt in die Geschichte eingehen sollte. Berichten zufolge verliess der König Mali mit einer Karawane von 60’000 Männern. Er nahm seinen gesamten königlichen Hofstaat und seine Beamten, Soldaten, Unterhalter, Händler, Kameltreiber und 12’000 Sklaven sowie einen langen Zug von Ziegen und Schafen als Nahrung mit.

Goldpreis brach ein

Es war also eine ganze Stadt, die durch die Wüste zog. Eine Stadt, deren Bewohner, bis hin zu den Sklaven, in Goldbrokat und feinste persische Seide gekleidet waren. Hundert Kamele waren im Schlepptau, jedes Kamel trug Hunderte von Pfund reines Gold. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo angekommen, wurde der Reichtum zur Schau gestellt und der dortigen Bevölkerung Almosen gespendet.

Der König verteilte in Kairo so verschwenderisch Gold, dass sein dreimonatiger Aufenthalt den Goldpreis in der Region zehn Jahre lang in den Keller fallen liess und die dortige Wirtschaft ruinierte. Der ägyptische Dinar bestand nämlich ebenfalls aus Gold.



Das US-amerikanische Technologieunternehmen SmartAsset.com schätzt, dass Mansa Musas Pilgerreise aufgrund des Wertverlusts des Goldes im gesamten Nahen Osten zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Dollar geführt hat. Auf seinem Rückweg kam Mansa Musa erneut durch Ägypten und versuchte, der Wirtschaft des Landes zu helfen, indem er einen Teil des Goldes aus dem Verkehr zog, indem er es sich zu Wucherzinsen von ägyptischen Kreditgebern zurücklieh. Andere sagen, er habe so viel ausgegeben, dass ihm das Gold ausging.

