Marilyn Manson bestreitet die schweren Anschuldigungen gegen ihn. «Diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verzerrungen der Realität», so Marilyn. «Meine intimen Beziehungen waren immer völlig einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnerinnen.»

Sie habe sich wegen Drogenmissbrauch und Untreue von Manson getrennt, stellt die Burlesque-Ikone in einem Statement klar. Ihre eigenen Erfahrungen würden sich nicht mit den Missbrauchs-Vorwürfen der Frauen decken.

Patrick McMullan via Getty Image

Am Donnerstagmorgen meldet sich Burlesque-Star Dita Von Teese (48) mit einem Statement zu ihrem Ex-Mann auf Instagram.

Sie habe die News erst einmal verdauen müssen, schreibt Dita Von Teese (48) am Donnerstagmorgen auf ihrem Instagram-Account. In einem Post nimmt die Burlesque-Ikone erstmals Stellung zu den Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Marilyn Manson (52) – ihr «einziges Statement» in dieser Angelegenheit, wie sie klarstellt.