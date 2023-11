Manterruption: Männer unterbrechen Frauen ständig

Ob beim Gespräch am Esstisch, in der hitzigen Diskussion mit dem Nachbarn oder beim Geschäftsmeeting: Wenn einem ständig ins Wort gefallen wird , nervt das. Wie Studien belegen, erleben das Frauen deutlich häufiger als Männer. Das Phänomen wird auch Manterrupting genannt: Zusammengesetzt aus dem englischen Wort für Mann und «interrupting» – unterbrechen.

In einer Studie der George Washington University unterbrachen Männer ihre weiblichen Gesprächspartner während einer dreiminütigen Konversation durchschnittlich 2,6 Mal. Frauen hingegen fielen ihren männlichen Gesprächspartnern in der gleichen Zeit nur einmal ins Wort.

Eine Untersuchung der Northwestern University in Chicago kam zum Schluss, dass männliche Richter des Supreme Courts ihre Kolleginnen ungefähr dreimal so oft unterbrechen wie ihre Kollegen. Eine weitere Studie zeigt, dass Frauen in Bewerbungsgesprächen häufiger ins Wort gefallen wird als Männern.