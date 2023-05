Manuel Akanji: Die wichtigsten Zahlen des ManCity-Verteidigers

Hier erzielt Manuel Akanji sein erstes Champions-League-Tor. SRF

Darum gehts Manchester City steht im Final der Champions League gegen Inter Mailand.

Am Mittwochabend gewann City gegen Real Madrid mit 4:0.

Nati-Star Manuel Akanji überzeugte – und wie.

Die wichtigsten Zahlen und Infos zu seinem Auftritt.

Manchester City lässt Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League nicht den Hauch einer Chance und putzt den Titelverteidiger gleich mit 4:0 aus dem Wettbewerb. Mittendrin: Nati-Verteidiger Manuel Akanji. Der 27-Jährige zeigt einmal mehr eine ganz starke Vorstellung und krönt seinen Auftritt mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0.

Doppelte Tor-Premiere

Der Kopfballtreffer in der 73. Minute war nicht nur Akanjis erster Tor im Trikot von Manchester City, der Winterthurer war damit im 30. Spiel auch erstmals überhaupt in der Champions League erfolgreich. Gleichzeitig ist Akanji nun der erste Schweizer Torschütze in einem Halbfinal der Königsklasse seit 46 Jahren. 1977 traf FCZ-Stürmer Peter Risi im damaligen Europapokal der Landesmeister gegen den FC Liverpool.

Dauerbrenner

Von insgesamt 540 möglichen Minuten stand Akanji in der K.o-Phase jede einzelne auf dem Platz. Dabei überzeugte er vor allem mit seine Polyvalenz. Meist ist der Nati-Star als Teil der Dreierkette gesetzt, im Achtelfinal gegen Leipzig spielte er als klassischer Rechtsverteidiger – und im Hinspiel meldete er hinten links Real-Flügel Rodrygo komplett ab.

Manuel Akanji im Spiel gegen Real Madrid. Getty Images

Vierter Schweizer CL-Sieger?

Akanji ist der sechste Schweizer, der sich für einen Champions-League-Final qualifiziert. Drei konnten diesen dann auch gewinnen: Stéphane Chapuisat (1996/97), Ciriaco Sforza (2000/2001) und Xherdan Shaqiri (2012/13 und 2018/2019).

Chance aufs Triple

Nicht nur in der Champions League, auch im FA Cup, dem geschichtsträchtigsten Pokalwettbewerb der Welt, stehen Manuel Akanji und Manchester City im Final. Dort kommt es am 3. Juni im Wembley zum Derby-Knüller gegen Stadtrivale Manchester United. Eine Woche später steigt das Endspiel der Königsklasse in Istanbul. Die erste Titelchance winkt aber schon an diesem Wochenende. Mit einem Heimsieg gegen Chelsea können die Skyblues am Sonntag den 9. Meistertitel der Vereinsgeschichte eintüten.

Poker-König

Vor genau einem Jahr kündigte Akanji an, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bei Dortmund nicht zu verlängern. Der Schweizer wollte eine neue Herausforderung – und landete beim BVB plötzlich auf dem Abstellgleis. Nachdem es lange danach aussah, als hätte sich der Verteidiger verpokert, klopfte am letzten Tag des Transferfensters plötzlich der englische Top-Club an. Nur wenige Tage später stand er bereits im CL-Gruppenspiel gegen Sevilla in der Startelf. Dort ist er seither nicht mehr wegzudenken.

