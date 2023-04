Manuel Akanji spricht über den Penalty und Yann Sommer

Umstrittener Penaltypfiff: Manuel Akanji verursacht einen Handelfmeter. SRF

Darum gehts Nati-Star Manuel Akanji steht mit Manchester City im Halbfinal der Champions League.

Er freut sich auf das Duell gegen Real Madrid.

Die Kritik an Nati-Kollege Yann Sommer kann er nicht nachvollziehen.

Stammspieler bei Manchester City, Leader in der Schweizer Nationalmannschaft – Manuel Akanji zeigt sich seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach England in überragender Form. Nach dem Unentschieden gegen Bayern München vom Mittwochabend (1:1) darf sich der 27-Jährige nun auch über den Einzug in den Halbfinal der Champions League freuen. Gegner ist kein Geringerer als Titelverteidiger Real Madrid. «Das klingt sehr gut. Es ist mein erstes Spiel gegen Real Madrid», sagt der Nati-Star nach dem Spiel gegenüber 20 Minuten. Seine Teamkollegen hätten vom Halbfinal des vergangenen Jahres noch eine Rechnung offen.

Besonders Gedanken macht sich der Verteidiger nicht, wenn er an die Real-Offensive rund um Karim Benzema und Vinicius Jr. denkt. «Klar, müssen wir bereit sein, aber ich hatte schon gegen die Bayern mit unglaublichen Gegnern zu tun», so Akanji. Und mit den Auftritten gegen diese Bayern ist er auch zufrieden. «Ich wollte weiterkommen und ich glaube, es ist gut gelaufen.» Der 27-Jährige sagt aber auch: «Wir hatten auch Glück in ein paar Situationen. Bayern hätte drei, vier Tore schiessen können, wenn sie es besser ausgespielt hätten. Nach der Führung wurde es natürlich leichter.»

«Es tut mir leid für Yann»

Nicht zufrieden war er mit dem Platz in der Münchner Allianz Arena. «Der war sehr rutschig und im 1 gegen 1 Duell war es nicht leicht», erklärt Akanji. Auch über den Handelfmeter, der gegen ihn gepfiffen wurde am Mittwochabend und zum 1:1-Schlussstand resultierte, war der Nati-Verteidiger wenig begeistert. «Es waren zwei umstrittene Penalty-Szenen. Den von Bayern habe ich nicht gesehen, aber meiner ist keiner, finde ich.» Aber mittlerweile sei es halt einfach so: «Wenn der Ball an die Hand geht, gibts Penalty – egal wie.»

Nicht nachvollziehen kann Manuel Akanji die Kritik am gegnerischen Torhüter und Nati-Teamkollegen Yann Sommer – es müsse halt immer einen Sündenbock geben: «Es tut mir leid für Yann, aber er hat die Kraft da herauszukommen und seine Leistungen zu zeigen. Ich glaube an ihn.»

Auf den Nati-Verteidiger kommen nun die grossen Wochen der Entscheidungen zu: Halbfinal im englischen FA-Cup, Kampf um den Meistertitel gegen Xhakas Arsenal sowie die Halbfinals Champions League – viele Möglichkeiten für Akanji, um seine bärenstarke Saison zu krönen.