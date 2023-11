Manuel Neuer hatte «schwerste Verletzung» in letzter Bayern-Dekade

Kurz zuvor hatte der 37-Jährige in der Bayern-Doku «Kampf ums Comeback – Manuel Neuers Weg zurück ins Tor» noch um einiges interessantere Statements abgegeben. Wegen Neuers Verletzung hatten die Bayern Yann Sommer im Januar verpflichtet und mit ihm die deutsche Meisterschaft gewonnen. Neuer äusserte sich zur Beziehung mit dem Nati-Keeper: «Zu Yann hatte ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Er hat ja auch gute Leistungen in der Rückrunde gezeigt, das war auch wichtig für uns als Rückhalt.»

Eine Not-OP musste her

Zudem gab der deutsche Nationalgoalie erstmals genauer Auskunft über seinen schweren Skiunfall. «Ich fahre seit über 30 Jahren Ski und noch nie ist so was passiert. Und da war halt leider irgendetwas unter dem Schnee gewesen, das mich blockiert hat, und dann bin ich gestürzt.» Wie bereits bekannt, erlitt Neuer eine sehr schwere Verletzung.

Bayerns Team-Arzt Prof. Dr. Peter Ueblacker erklärt es so: «Man muss sich vorstellen, dass einmal der ganze Unterschenkel gebrochen war, das Schienbein, aber auch das Wadenbein. Es war eine sehr schwere Verletzung – wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profi-Fussball gesehen haben.» Eine Not-OP im Spital von Murnau rettete Neuer, sonst wäre die Karriere des Bayern-Captains mit grosser Wahrscheinlichkeit vorbei gewesen. So musste der deutsche Weltmeister von 2014 nach der OP erstmals wieder gehen lernen.

Neuer entschuldigte sich beim Team

Der 117-fache deutsche Nationalspieler wusste nach dem Unfall selbst genau, dass er einen grossen Fehler begangen hatte: «Ich habe direkt eine Whatsapp in die Mannschafts-Gruppe geschrieben und habe mich dafür auch sofort entschuldigt. Ich habe dann gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Saison ausfallen werde, also bis zum Sommer.» Nun, wegen Rückschlägen dauerte es noch länger, am 28. Oktober beim 8:0 gegen Darmstadt gab Neuer in der Bundesliga sein Comeback – 323 Tage nach seinem Skiunfall, 350 Tage nach seinem letzten Bayern-Spiel.