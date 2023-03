Oscars 2023: Manuela Frey war Gast auf der Party von Elton John

Manuela Frey hat es in den Olymp von Hollywood geschafft und war vor Ort an der Oscar-Party von Musiker Elton John (75).

20 Minuten verrät sie Details, was das Tuschelthema Nummer eins war und wie man es an solch ein Event schafft.

In der Nacht auf Montag wurden die begehrten Goldjungen in Hollywood verliehen.

Haare und Make-up hätten Artists, die sie sonst für Modeschauen von Dior, Gucci und Armani stylen, gemacht. «Mein Kleid wurde eigens für mich und den Event vom Schweizer Designer Yannik Zamboni geschneidert. Ich liebe seine Mode. Sie spiegelt mich komplett wider. Und am Event selber habe ich viele Komplimente dafür bekommen», schwärmt sie im Gespräch mit 20 Minuten. Alles in allem habe die Aargauerin «nur zwei Stunden» gebraucht. «Bei mir muss es schnell gehen, das ist Teil meines Jobs», witzelt sie.

Tränenmoment für Manuela und viele Gäste

Die Verleihung hat sie über die Screens im Saal mitverfolgt. Ein Moment ging ihr dabei besonders nahe: Die bewegende Rede des vietnamesisch-amerikanischen Schauspielers Ke Huy Quan (51) der den Preis für den besten Nebendarsteller für seine Rolle als Waymond Wang in «Everything Everywhere All At Once» erhielt. «Das war so unglaublich ergreifend. Ich hatte wie viele andere mit den Tränen zu kämpfen», verrät Manuela spürbar gerührt.

Manuela Frey verrät: Darüber wurde unter den Promis getuschelt

Der Modemacher sei vor Ort an der After-Show-Party auch Hauptthema im Gespräch mit Model-Kollegin Heidi Klum gewesen: «Sie ist ein grosser Fan von Yannik und wir sinnierten darüber, wie wir ihn kennen gelernt haben. Weiter haben wir über unsere Sendungen gesprochen und schliesslich hat auch noch ihr Mann Tom Kaulitz Hallo gesagt.» Doch die 49-Jährige war bei weitem nicht die einzige Hollywood-Bekanntheit, auf die sie an diesem Abend traf. So tauschte sie sich mit Lucien Laviscount (30), bekannt aus «Emily in Paris», aus oder sprach mit Rapper Wiz Khalifa (35). «Ich bin seit Jahren in diesen Kreisen unterwegs und solche Veranstaltungen sind inzwischen Normalität für mich», verrät sie. Dass sie nicht in Promi-Ekstase verfalle, habe aber einen anderen Grund: «Ich erkenne berühmte Menschen nie, das hat schon des Öfteren für unglaublich lustige Momente und intime Gespräche gesorgt.»