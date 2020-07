Inkognito in Kroatien

Manuela und Janosch geniessen ihre ersten Liebesferien

Eine Woche lang weilten Model Manuela Frey und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach in Kroatien. Gemeinsame Ferienfotos gab es nicht – verraten haben sie sich trotzdem.

Ihre Instagram-Follower sahen Manuela Frey (23) die vergangenen Tage vor allem auf dem Liegestuhl, am Meer oder in Restaurants: Das Schweizer Topmodel war offensichtlich in den Ferien. Seine Instagram-Follower sahen Janosch Nietlispach (31) die vergangenen Tage vor allem auf dem Liegestuhl, am Meer oder in Restaurants: Der Schweizer Ex-Bachelor war offensichtlich in den Ferien.