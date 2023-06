Harry Maguire: Manchester United bietet ihm Geld für den Abgang

Dan Ndoye hat beim FC Basel noch einen Vertrag bis 2026. Er dürfte dem Club ebenfalls eine grosse Summe einbringen. In dieser Saison war der 22-Jährige in 54 Pflichtspielen für den FCB im Einsatz und war an 12 Treffern direkt beteiligt. Sporting wurde in Portugal am Ende Vierter und will wieder zurück an die Tabellenspitze. (fss)