Als Nati-Coach bei Wales entlassen : ManUnited-Legende Ryan Giggs wegen Angriffs auf zwei Frauen angeklagt

Ryan Giggs muss wegen eines tätlichen Angriffs auf zwei Frauen vor Gericht. Im vergangenen November war der Waliser in seinem Haus in Manchester verhaftet worden.

Schlechte Neuigkeiten für unseren EM-Gegner Wales. Ryan Giggs, Nationaltrainer der Briten, muss sich am nächsten Mittwoch vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe gegen den 47-jährigen ManUnited-Rekordspieler haben es in sich. Im November soll er in seinem Haus seine Freundin tätlich angegriffen und verletzt haben. Daraufhin wurde Giggs von der Polizei festgenommen. Der 64-malige walisische Nationalspieler, der gegen Kaution auf freiem Fuss ist, bestreitet die Vorwürfe.

Aufgrund der Anschuldigungen verzichtete Giggs zuletzt darauf, die Nationalmannschaft von Wales persönlich zu betreuen. Nach der nun erhobenen Anklage teilt am Freitagabend der Verband FAW mit, dass der Nationaltrainer auch am 12. Juni nicht an der Seitenlinie stehen wird. Dann trifft Wales im ersten EM-Spiel in Baku auf die Schweizer Nati. Stattdessen werde Robert Page, der Giggs bereits zuletzt vertreten hatte, als Chefcoach bei dem Turnier fungieren.