ManUnited-Stars haben «Schnauze voll» und wollen Cristiano Ronaldo loswerden

Das Transfer-Theater um den Fussball-Superstar hält an. Der Portugiese will Manchester United um jeden Preis verlassen, seine Mitspieler haben langsam die Nase voll.

Darum gehts Cristiano Ronaldo will Man United verlassen.

Doch der Top-Club will ihn nicht gehen lassen.

Derweil nerven sich die United-Stars wegen des portugiesischen Superstars.

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat es derzeit nicht leicht. Zum Auftakt der Premier League sass der 37-Jährige bei der Pleite gegen Brighton (1:2) 53 Minuten auf der Bank. Nach der Niederlage meinte der neue Man-United-Coach Erik ten Hag, dass Ronaldo noch Zeit brauche und noch nicht fit genug für die Startelf sei. Nun steht am Samstagabend die Partie gegen Brentford an. Mit Cristiano Ronaldo von Beginn an? Unklar.

Tatsache ist: Der Superstar will immer noch weg. Unzählige Top-Clubs winkten zuletzt jedoch ab und sahen von einer Verpflichtung ab – so etwa Chelsea, die Bayern und auch Real Madrid. Laut der «Sun» hat sein Berater Jorge Mendes mittlerweile jedoch ein Vertragsangebot eines nicht bekannten Clubs vorliegen. Doch Man United schiebt dem Transfer den Riegel vor und will den Portugiesen auf keinen Fall abgeben.

«Die Sache verärgert viele Spieler»

Gemäss der britischen Zeitung ist Ronaldo deshalb stinksauer. So sei er der Meinung, dass er ein Gentlemen’s Agreement mit den United-Bossen habe. Heisst: dass die Verantwortlichen ihn ziehen lassen, wenn der Club nicht in der Champions League spielt – was in dieser Saison der Fall ist. Ob eine solche Abmachung wirklich besteht, ist nicht bekannt. Sicher ist nur: Die Bosse blocken jegliche Angebote für Ronaldo ab – Gentlemen’s Agreement hin oder her.

Derweil ist in der Kabine von Manchester United die Stimmung am Tiefpunkt. Das berichten übereinstimmend mehrere britische Medien. Der Grund: der Portugiese! So sollen mehrere United-Kicker keine Lust mehr auf das Transfer-Theater haben und Ronaldo loshaben wollen. So zitiert die «Sun» eine direkte United-Quelle mit den Worten: «Die Sache verärgert jetzt nach und nach wirklich viele Spieler. Ronaldo hat zwar seine Verbündeten in der Mannschaft, allerdings haben viele Spieler die Schnauze voll davon, wie er sich verhält.» Man darf also gespannt sein, wie die Posse weitergeht.