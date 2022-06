Hannibal Mejbri : ManUnited-Talent irritiert mit Waffen-Foto auf Social Media

Jungprofi Hannibal Mejbri teilte in seinen Instagram-Storys Bilder von Waffen. Lange blieb der Beitrag nicht auf seiner Seite.

Hanibal Mejbri gilt als grosses Fussballtalent. Bereits im Jahr 2019 wechselte er von Monaco zu Manchester United. In dieser Saison kam der 19-Jährige zu zwei Pflichtspieleinsätzen für die erste Mannschaft von United. Derzeit geniesst der Tunesier seine Ferien.

Mit Fotos auf Instagram sorgt er allerdings für Wirbel. Mejbri teilte in seiner Story gleich zwei Fotos mit Waffen. Auf dem ersten Bild war er mit einer grossen Pistole zu sehen. Auf dem zweiten Foto posierte er ohne T-Shirt gemeinsam mit anderen Männern, die ebenfalls eine Waffe in der Hand hatten. Einer richtete den Lauf gar in die Kamera.