Wie die argentinische Zeitung «Diario Popular» schreibt, seien Maradona oft Tabletten zum Schlafen verarbreicht worden. «Damit er nachts nicht einen Aufstand machte, mischte ein Betreuer zerkleinerte Tabletten in sein Bier», wird Morel weiter zitiert. Seine Beziehung zu Alkohol sei in den Monaten vor seinem Tod «kompliziert» gewesen, er habe viel Bier und Wein getrunken.

Maradona habe «telefoniert» – ohne Telefon in der Hand

Auch mental sei Maradona nicht mehr auf der Höhe gewesen: «Eine seiner Bediensteten hat ihn eines Tages in seinem Zimmer vorgefunden, wie er ein Telefongespräch führte – ohne Telefon in der Hand.» Zur Zeit laufen Ermittlungen, ob Maradona Opfer von medizinischer Vernachlässigung geworden ist. Als Teil dieser werden Morel und weitere Personen aus Maradonas Pflegepersonal von der Justiz befragt.

Das Vermächtnis von Diego Armando Maradona ist immens, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne: Unvergessen sind die «Hand Gottes», mit der er bei der WM 1986 gegen England getroffen hatte oder sein Jahrhunderttor nach einem unfassbaren Dribbling im selben Spiel. Unvergessen sind aber auch die Jahre später erschienenen Bilder vom kugelrunden Maradona mit schrillblonden Haaren. Er scheiterte als TV-Moderator, verbrachte Wochen in Krankenhäusern, liess sich den Magen verkleinern und schrammte mehrmals knapp am Tod vorbei. Am 25. November 2020 starb «Dieguito» an einem Herzinfarkt.