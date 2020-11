Arzt kritisiert Familie

Derweil attackierte Alfredo Cahe, der frühere Leibarzt des einstigen Fussball-Stars, Maradonas Familie. Nach seiner Gehirn-OP am 3. November, bei der dem Argentinier ein Blutgerinnsel entfernt worden war, hätte Maradona länger im Krankenhaus bleiben sollen, prangerte Cahe an. Stattdessen war die Fussball-Ikone auf eigenen Wunsch am 11. November entlassen worden. «Seine Familie hat sich nicht richtig um ihn gekümmert», so der Arzt.