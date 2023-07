Marbach: Stall in Vollbrand – Kein Tier- oder Personenschaden

Marbach SG : Stall in Vollbrand – «ich habe gehofft, dass keine Tiere drin sind»

Ein Stall in Marbach SG steht am Montagmorgen in Flammen. Das Gebäude stürzte vor den Augen eines News-Scouts in sich zusammen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden.