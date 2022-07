Teuflischster Erreger: Marburg-Virus breitet sich aus – zwei neue Fälle in Ghana

Wikimedia Commons/ University of Texas Medical Branch at Galveston/CC BY-SA 4.0

Der erste Marburg-Virus-Fall in Westafrika wurde laut WHO im Sommer 2021 nachgewiesen.

In Ghana wurden zwei weitere Infektionen mit dem Marburg-Virus registriert. Damit gibt es nun vier Fälle, von denen zwei Personen infolge der Erkrankung verstorben sind. Bei dem aktuellen Ausbruch handelt es sich erst um den zweiten überhaupt in Westafrika. (Im Bild: Nationaltheater in Accra, Ghana)

Die WHO hat zwei weitere Fälle des Marburg-Virus in Ghana bestätigt.

Der Ausbruch des Marburg-Virus in Ghana ist noch nicht gestoppt. Am Mittwoch bestätigte der stellvertretende Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Ibrahima Socé Fall, weitere Fälle des Erregers in dem westafrikanischen Land. «Wir haben zwei weitere Fälle», so der Gesundheitsexperte vor Journalisten.