Tennis: Marc-Andrea Hüsler feiert ersten Turniersieg auf ATP-Stufe 

Marc-Andrea Hüsler befindet sich derzeit in der Form seines Lebens. Beim ATP-250-Turnier in Sofia gewinnt der 26-Jährige sein erstes Turnier auf ATP-Stufe. Er krönte damit seine fantastische Leistung in dieser Woche. Im Final bezwang er den Dänen Holger Rune mit 6:4 und 7:6.

Rune (ATP 31) war bereits der dritte besser klassierte Gegner, den der nervenstarke Hüsler in dieser Woche aus dem Weg räumte. In den Tagen zuvor gewann er auch gegen Pablo Carreno (ATP 14) und Lorenzo Musetti (ATP 30). Mit dem Sieg wird sich Hüsler in der Weltrangliste klar verbessern und zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 65 vorstossen.