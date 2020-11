Der schwere Sturz von Marc Gisin 2018 in Gröden: Eine Lungenquetschung kostete ihn fast das Leben. Video: SRF

Darum gehts Der Schweizer Skirennfahrer Marc Gisin beendet per sofort seine Karriere.

Der 32-Jährige bestritt über 100 Renne im Weltcup, fuhr dabei aber nie aufs Podest.

2015 und 2018 war er jeweils schwer gestürzt.

Das erste Weltcup-Rennen bestritt Marc Gisin 2009 in Wengen. 100 weitere Starts erfolgten auf höchster Wettkampf-Stufe. Der 32-jährige Athlet war vor allem in den Speed-Disziplinen zu Hause. Seine besten Weltcup-Ergebnisse waren zwei fünfte Plätze auf der Streif in Kitzbühel. Der Schritt ganz nach vorne blieb Gisin jedoch verwehrt.

Hochs und Tiefs lagen in seiner Karriere sehr nahe beieinander. Immer wieder wurde er durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. 2012 beim Heimweltcup in Crans Montana zog er sich einen Kreuzbandriss im Knie zu. Beim Sturz im Januar 2015 in Kitzbühel erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnblutung, musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden und die Saison vorzeitig beenden. Noch schlimmer erwischte es ihn dann im Dezember 2018 beim Sturz in der Abfahrt von Gröden. Der in Visp geborene knapp Zwei-Meter-Hüne zog sich erneut ein Schädel-Hirn-Trauma zu sowie mehrere Knochenbrüche und eine Lungenquetschung, welche ihn beinahe das Leben kostete. Gisin gab aber nie auf, kämpfte sich immer wieder in den Weltcup zurück.