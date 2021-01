Vertrag für drei Jahre : Marc Hirschi wechselt zu Team Emirates

Nun ist es offiziell: Der Schweizer Rad-Star Marc Hirschi wechselt zum Radrennstall UAE Team Emirates. «Ich bin super motiviert», sagt Hirschi zu seinem Wechsel.

Marc Hirschi präsentiert sich im Trikot des neuen Arbeitgebers in der Wüste der Emirate.

Was im Laufe der Woche schon spekuliert wurde, ist nun offiziell: Marc Hirschi, der Schweizer Sportler des Jahres 2020, hat einen neuen Arbeitgeber. Der 22-jährige Rad-Star wechselt zu UAE Team Emirates. In einem Video aus der Wüste in den Emiraten gibt Hirschi den Wechsel bekannt: «Neues Team, neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen – ich bin sehr glücklich hier zu sein.» Für die nächste Saison sei er «super motiviert». Der Berner wird nun Teamkollege des aktuellen Tour de France-Siegers Tadej Pogacar.