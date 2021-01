Kein Online-Rollenspiel wird im Moment mehr gespielt als «World of Warcraft». Ganze 5,5 Millionen Abonnenten hat das Spiel von Blizzard. Kein Massively Multiplayer Online Game, kurz «MMORPG», ist so erfolgreich. Das 2004 veröffentlichte Spiel hat schon unzählige Erweiterungen hinter sich, die neuste, «Shadowlands», spielen wir live. Mit dabei: Denise Lehmann und ihr Ehemann Stefan «Stibe» Lehmann.



Die beiden spielen seit einer Ewigkeit und gerade Denise hat jeden Quadratzentimeter im Spiel gesehen. Zusammen starten wir auf Level 1. Wer spielt den Healer? Wer tankt den Schaden der Gegner? Und wer setzt die mächtigsten Zauber ein? Unser Ziel: Die Todesminen in Westfall. Sei dabei und stell uns im Twitch-Chat deine Fragen. Möge Elune Euch leiten.