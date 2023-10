Marc Sway: So händelt er die Launen seiner Teenager-Girls

1 / 6 Der Schweiz-Brasilianer ist seit 20 Jahren im Musikgeschäft. Dieses Jubiläum feiert er mit einer neuen Single. Jonathan Hey Auf einer Reise durch Brasilien hat Marc Sway die Muse geküsst. In seinem neuen Song «Why» besingt er die Frage, warum man die schönen Momente im Leben nicht einfach festhalten kann. Jonathan Heyer Nach der zweijährigen Zusammenarbeit mit Mundart-Rapper Bligg ist Marc Sway wieder solo unterwegs. Instagram/marc_sway

Darum gehts Marc Sway (43) ist kürzlich mit seiner Frau Severine (43) und seinen Töchtern Naomi (14) und Nahla (12) durch Brasilien gereist.

Durch die Reise wurde er für seine neue Single «Why» inspiriert.

Darin geht es um die Frage, warum die schönen Momente im Leben vergehen müssen. Der Sänger erzählt gegenüber 20 Minuten, wie er es mit der Zeit, die so schnell vergeht, händelt.

Kürzlich ist Marc Sway (44) mit seiner Familie einen Monat lang durch Brasilien gereist. Eine lange Zeit, gerade für zwei Teenagermädchen. Tochter Naomi ist mittlerweile 14 und Nahla zwölf Jahre alt. Man muss in dem Alter lernen, Rücksicht aufeinander zu nehmen, findet Sway. Sein Tipp für gelungene Familienferien: Einfach mal das Handy weglegen. «Dieses Gerät nimmt so viel Platz in unserem Leben ein, darum ist die handyfreie Zeit das, worüber wir in der Familie am meisten diskutieren.»

Da kam der achttägige Aufenthalt in Pantanal, einem Sumpf- und Naturschutzgebiet im Zentrum von Brasilien, genau richtig. Dort gab es keinen Handyempfang. «Am Anfang haben sie schon protestiert, aber die Zeit in Pantanal war so eindrücklich für sie, dass es rasch in Vergessenheit geriet. Wir lebten einfach abgeschottet und in unserer Bubble. Bei der Rückreise haben wir alle im Flugzeug geweint», offenbart der Musiker.

Wie man die Zeit austricksen kann

Momente wie diese hätte der Zürcher mit brasilianischen Wurzeln gerne eingefangen und für immer behalten. Darum geht es auch in Sways neuem Song «Why», der Ende September erschienen ist. Nach der zweijährigen Zusammenarbeit mit Mundart-Rapper Bligg (47) ist der Musiker nun wieder solo unterwegs.

Sway stellt sich in dem Lied die Frage, warum alles, was schön ist, irgendwann auch wieder vorbei sein muss. Die Zeit, so Sway, ist Freund und Feind. Man könne sie aber auch austricksen, indem man das Hier und Jetzt in vollen Zügen geniesst. Und das tun er und seine Frau Severine (43) am liebsten beim Bewirten von Freunden. In ihrem Wohnzimmer in Zürich steht ein grosser, alter Holztisch, an dem oft geweint, gelacht, getrunken und auch gut gegessen wird.

So serviert der Sänger gerne Feijoada, einen brasilianischen Eintopf aus schwarzen Bohnen und Fleisch, der früher als Arme-Leute-Essen galt. «Richtiger Soulfood, man muss es einfach lieben», meint er. Das Rezept stammt von seiner Mutter, die Brasilianerin ist und mit den Töchtern des Sängers ausschliesslich Portugiesisch spricht. Seine Wurzeln haben also auch in der Schweiz, wo er aufwuchs und sein Vater herkommt, festen Boden gefunden. «Als Doppelbürger ist man ja immer an zwei Orten der Ausländer und gleichzeitig der Einheimische.» Für sich und die Familie will er darum das Beste aus beiden Kulturen vereinen.

Marc Sway: «Als Vater will man den Schmerz auf sich nehmen»

Und auch das Musikalische scheint an die nächste Generation überzugehen. Naomi und Nahla gehen beide einmal in der Woche zum Hip-Hop-Tanzen und ins Ballett. Bis anhin empfindet Sway das Leben unterm Dach mit seinen Teenagern vor allem als lehrreich und manchmal auch herausfordernd. «Dieser Hormoncocktail ist schon verrückt. Von Stimmungsschwankungen bis gebrochenen Herzen erlebe ich derzeit alles». Man könne dem nur mit viel Geduld und Verständnis begegnen. «Als Vater würde ich gerne den ganzen Schmerz auf mich nehmen, aber das geht natürlich nicht.»

Da er oft unterwegs ist, Songs schreibt und Konzerte gibt, muss seine Frau des Öfteren in die Rolle des «Bad Cop» schlüpfen. Aber einfach nur der nette Papi sein, geht nicht und wäre auch nicht fair, weiss Sway. «Ich denke, meine tiefe Stimme kann da schon Eindruck machen, wenn ich ein Machtwort spreche», fügt er schmunzelnd an.