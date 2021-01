Alright: Acht Acts treten am Mittwoch nächste Woche, 13. Januar, um 18 Uhr zusammen auf – und zwar an fünf verschiedenen Orten.

Bligg und Marc Sway aka Blay spielen in Zürich, Andryy und Ben Pavlo in Klosters, Flavié Lea und Mogli in Veytaux am Genfersee, Joel und Miss Kryptonite in Bern und Make Plain in Bellinzona. Die Band von Blay begleitet das Duo derweil von Volketswil aus, wo auch die Regie für diese Show sitzt.