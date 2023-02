Marc Terenzi schockiert mit skurrilem Beauty-Eingriff

Was ist eine Carboxytherapie?

Bei der Carboxytherapie wird mit einer feinen Nadel Kohlendioxid in die Haut gespritzt. Es handelt sich dabei um medizinisches CO2, das für einen sinkenden pH-Wert im Gewebe sorgt, was der Körper als Sauerstoffmangel interpretiert. Deshalb beginnt er, Sauerstoff freizusetzen und den Körper stärker zu durchbluten. Neben dem Sauerstoff werden auch andere Stoffe durch die Blutbahn transportiert, wodurch die Zellerneuerung beschleunigt wird und sich vermehrt neue Blutkapillaren bilden. Infolgedessen werden Fettpölsterchen zerstört und Kollagen und Elastin produziert. Da die Carboxytherapie die Durchblutung in der behandelten Region anregt, werden auch die Elastizität und Spannkraft der Haut verbessert.



Quelle: Medizinische Ästhetik / medisthetik.de