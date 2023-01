Marc Terenzi überrascht Verena Kerth mit einem Heiratsantrag

1 / 6 Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) werden heiraten. Der Sänger überraschte seine Partnerin am Strand von Australien mit dem Antrag. RTL Kurz zuvor wurde die Radiomoderatorin von den Zuschauerinnen und Zuschauern als Erste aus dem Dschungelcamp gewählt. Instagram/verenakerth Kerth sprach im Dschungel offen darüber, dass sie gerne heiraten würde. Sie hätte aber nicht damit gerechnet, dass sich ihr Traum so schnell erfüllen würde. Instagram/verenakerth

Verena Kerth zog dieses Jahr mit elf weiteren furchtlosen Promis ins deutsche Dschungelcamp ein. Schon vor dem Start der Staffel sorgte sie für Gesprächsstoff unter den Campern, in dem sie eine Diskussion über die unterschiedlichen Gagen anstiess. Die 41-Jährige verdiene laut der «Bild» mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp zwischen 30’000 und 50’000 Euro, was um einiges tiefer sei als die Gagen ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Nichtsdestotrotz war Verena voller Motivation, sich die Krone zu schnappen. Damit hätten sie und ihr Partner Marc Terenzi (44) sich nämlich den Titel des Dschungelkönigpaares geschnappt. Der Sänger gewann die Show im Jahr 2017. In der achten Folge am Samstagabend platzte Verenas Traum aber: Sie musste die Realityshow als erste Camperin verlassen. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kamen ihre Lästerrunden mit Claudia Effenberg (57) wohl weniger gut an. Verena selbst und die anderen Camper waren vom Rausschmiss sichtlich schockiert. «Ich dachte, dass ich zur Dschungelprüfung muss, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass ich gleich ausscheiden werde», so die Münchnerin zu RTL.

Nach dem Rausschmiss kam für Verena gleich der nächste Schockmoment – allerdings im positiven Sinne: Sie durfte ihren Partner Marc wieder in die Arme schliessen, welcher sie mit nach Australien begleitet hatte. Er überraschte seine Liebste im weissen Anzug mit einem Picknick am Strand und stellte ihr die Frage aller Fragen: Vor laufender Kamera ging Terenzi auf die Knie und hielt um die Hand der 41-Jährigen an. Verena sagte unter Tränen «Ja».

Verena möchte im Dirndl heiraten

Bereits während der Show sprach die Moderatorin darüber, dass sie Marc gerne heiraten würde. Ihre Traumhochzeit wäre im «bayerischen» Stil und ihr Hochzeitskleid ein weisses Dirndl, so die Ex-Camperin. Dass ihre Wünsche so schnell erhört werden, hätte sie aber nicht gedacht. «Ich habe nicht damit gerechnet. Er macht doch sonst nie das, was ich ihm sage», so Verena zur «Bild». Und auch Terenzi machte eine Achterbahn der Gefühle durch, wie er der Zeitung verrät: «Ich hatte das schon lange geplant, aber ich wusste nicht, wann sie rauskommt. Heute war der Moment, und ich war total nervös. Du wartest stundenlang und denkst nach, was du machst, wenn sie Nein sagt.»

Wann das Paar, das seit Sommer 2022 zusammen ist, vor den Altar treten wird, ist noch nicht klar. Der Musiker betont aber, dass «alle eingeladen sind». So auch Kerths Ex-Partner Oliver Kahn (53). Mit dem deutschen Fussballgoalie war Verena von 2002 bis 2008 zusammen – aber nicht verheiratet. Für Terenzi handelt es sich um die zweite Ehe. Er war bis 2010 mit Sängerin Sarah Connor (42) verheiratet.