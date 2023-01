«Blick»-Führung nimmt in der Mail-Affäre Marc Walder in Schutz

Die «Blick»-Führung nimmt den Ringier-CEO in der Mail-Affäre in Schutz.

Nach der Affäre um den engen E-Mail-Austausch zwischen Alain Bersets Kommunikationschef Peter Lauener und Redaktoren des «Blick» sowie dem Ringier-CEO Marc Walder hat sich die «Blick»-Führung erstmals zu Wort gemeldet. So haben CEO der Blick-Gruppe Ladina Heimgartner und der Blick-Chefredaktor Christian Dorer am Montagmorgen eine Mail an die Mitarbeitenden verfasst, die «Persoenlich.com» vorliegt.