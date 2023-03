Marc Zuckerberg: Meta streicht weitere 10'000 Stellen

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta will weitere 10’000 Beschäftigte entlassen.

Der Facebook- und Instagram -Mutterkonzern Meta streicht weitere 10’000 Stellen. 5000 offene Stellen würden zudem nicht besetzt, hiess es am Dienstag. Das Team für Personalbeschaffung werde verkleinert, weitere Einschnitte sollten Ende April in den Tech-Gruppen folgen. Ende Mai seien Handelsbereiche betroffen.

Tech-Branche unter Druck

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche US-Technologiekonzerne massive Stellenstreichungen beschlossen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat angekündigt, weltweit rund 12’000 Arbeitsplätze zu streichen. Der Softwareriese Microsoft will 10’000 Beschäftigte entlassen, der Onlineriese Amazon will mehr als 18’000 Jobs streichen.