Im Tessin kennen gelernt: Marcel hat sich schwer verliebt und sucht jetzt nach Sandra

1 / 3 Marcel (55) ist auf der Suche nach Sandra. Privat Er machte Anfang Februar einen Tagesausflug nach Lugano und lernte sie dort im Gespräch auf einem Bänkli kennen. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Getroffen haben sie sich gegenüber dem Kunst- und Kulturzentrum LAC in Lugano. Wikipedia/Dario Crespi/CC BY-SA 4.0

Darum gehts Marcel (55) hat bei einem Tagesausflug im Tessin Sandra kennen gelernt.

Leider haben sie die Telefonnummern nicht ausgetauscht.

Nun ist der Luzerner auf der Suche nach seiner Bekanntschaft.

Marcel (55) aus Emmenbrücke sucht Sandra. Der Luzerner machte Anfang Februar einen Tagesausflug nach Lugano. Am Mittwoch, 1. Februar 2023, setzte er sich gegen drei Uhr nachmittags auf eine Bank an der Seepromenade gegenüber dem Kunst- und Kulturzentrum Lugano Arte e Cultura (LAC). «Das Bänkli war direkt am See, man hatte eine schöne Aussicht auf den Luganersee und die angrenzenden Berge», sagt Marcel zu 20 Minuten.

Auf dem Platz habe ein älterer Musiker Gitarre gespielt und italienische Lieder gesungen. Die Musik sei sehr auffällig gewesen. «Auf der Bank kam ich dann mit Sandra ins Gespräch», erzählt der Luzerner weiter. Die zierliche Frau mit den kurzen dunklen Haaren und er hätten sich gut verstanden. «Im Gespräch fanden wir heraus, dass wir beide Singles sind, sie hat mir viel von sich erzählt», so der 55-Jährige. So hätten sie beispielsweise herausgefunden, dass sie beide sehr gerne reisen und öfters ins Tessin fahren würden.

«Ich möchte sie gerne wiedersehen»

Leider habe er nach dem Gespräch vergessen, Nummern auszutauschen. «Es lässt mich nicht mehr los. Ich bereue es, dass ich ihr meine Nummer nicht gegeben habe», so Marcel. Er habe es allerdings erst im Nachhinein realisiert gehabt. Das Treffen mit Sandra beschäftigt den 55-Jährigen: «Ich möchte sie gerne wiedersehen. Leider weiss ich nur ihren Vornamen, und dass sie in der Region St. Gallen wohnt.»

Deswegen wendet sich Marcel an 20 Minuten, um Sandra zu finden. Sandra soll etwa 165 Zentimeter gross sein und von zierlicher Statur. «Sie ist etwa zwischen 40 und 45 Jahre alt und hat kurze, dunklere Haare», beschreibt sie der Luzerner. Sandra soll in der Region St. Gallen zu Hause sein. «Ich bin mir nicht sicher, ob sie in der Stadt wohnt oder etwas ausserhalb.»

Wer kennt Sandra?

Kennst du Sandra oder hast du Marcel am Mittwoch, 1. Februar, in Lugano getroffen? Marcel trug an diesem Tag eine graue Fleecejacke und eine Sonnenbrille. Er hatte einen kleinen, grün-schwarzen Rucksack dabei und eine Tragetasche mit einem Kissen drin. Wenn ja, dann schreibe uns doch eine E-Mail an die Redaktion redaktion.sg@20minuten.ch mit dem Betreff Sandra.